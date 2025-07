Now Bar e Now Brief migliorano sensibilmente con la One UI 8

Con la One UI 8, Samsung ridefinisce l’esperienza utente sui suoi dispositivi pieghevoli, potenziando aspetti fondamentali come Now Bar e Now Brief. Queste innovazioni rendono la navigazione più fluida, rapida e intuitiva, portando il multitasking e le notifiche a un livello superiore. Scopriamo insieme tutte le novità che questa update porta con sé e come trasformerà il modo di usare il tuo smartphone Samsung.

Con la One UI 8, portata al debutto dai nuovi pieghevoli, Samsung ha migliorato le funzionalità Now Bar e Now Brief: ecco le novità.

