Google Chrome riorganizza i gruppi di schede

Se sei appassionato di navigazione efficiente, preparati a scoprire le novità di Google Chrome: una riorganizzazione dei gruppi di schede che renderà la tua esperienza ancora più fluida e intuitiva. Con questa novità, gestire più schede diventerà più semplice e piacevole, trasformando il modo di esplorare il web. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla nuova funzionalità, direttamente da TuttoAndroid.

Per i Gruppi di schede di Google Chrome è in arrivo una piccola riorganizzazione degli elementi.

