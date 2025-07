Zelensky ai Volenterosi ' abbiamo bisogno di sanzioni Usa'

In un appello accorato, Zelensky sottolinea l'importanza di rafforzare le sanzioni internazionali, chiedendo agli Stati Uniti di adottare misure ancora più dure contro la Russia. La sua speranza è che questa pressione globale possa cambiare le sorti del conflitto e garantire un futuro di pace. Purtroppo, la Russia continua a mostrare una sorprendente capacità di resistere, rendendo indispensabile un impegno internazionale unanime per fermare l'aggressione.

"La nostra pressione congiunta ha creato seri problemi strategici per la Russia. Le sanzioni stanno funzionando, grazie per tutti i pacchetti dell' Unione Europea ". Ora "abbiamo bisogno di sanzioni così forti dagli Stati Uniti. Con queste sanzioni, penso che la Russia non abbia un futuro roseo". Lo ha detto il Volodymyr Zelensky in apertura della call della Coalizione dei volenterosi da Roma. "Purtroppo la Russia ha ancora la capacità di continuare a combattere. Ed è per questo che dobbiamo aumentare la pressione insieme e rafforzare ulteriormente la nostra difesa. Concentriamoci su questo nell'incontro di oggi", ha affermato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net