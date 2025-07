Ondata di abbandoni a giugno salvati oltre 6.300 animali I dati dell'ENPA e l'emergenza da Nord a Sud

Giugno ha visto un vero e proprio allarme abbandoni, con oltre 6.300 animali salvati dall'Enpa in tutta Italia. Cani, gatti e cuccioli lasciati in condizioni pietose, spesso al sole o in scatole, ci ricordano quanto sia urgente agire con responsabilità . La campagna “Non buttarlo via. Non è un rifiuto” invita tutti a riflettere: il rispetto e l’amore per gli animali devono essere prioritari, anche durante le ferie. Continua a leggere.

Nel solo mese di giugno, l'Enpa ha salvato oltre 6.300 animali abbandonati. Cani e gatti, anche cuccioli, lasciati al sole, in scatole o in strada. La nuova campagna: “Non buttarlo via. Non è un rifiuto”, chiede alle persone maggiore responsabilitĂ sia durante le ferie che prima, al momento dell'adozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

5 e 6 luglio volontari ENPA in 100 piazze italiane per dire NO all'abbandono degli animali.

Sabato 14 giugno i volontari ENPA Monza e Brianza tornano all'Oasipet di Albiate (MB) per una nuova raccolta cibo a favore dei gatti delle colonie feline. L'appuntamento al supermercato per gli animali in Via Milano 3 è dalle 9.30 alle 18.30 orario continuato.

