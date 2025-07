Buchanan il Sassuolo fa sul serio! Prima offerta all’Inter per l’acquisto – Sky

Il mercato si infiamma: Buchanan, il talento del Sassuolo, potrebbe lasciare definitivamente l’Inter per una cifra importante. Dopo un’esperienza in Spagna, il giovane classe 1999 è tornato a Milano, ma il suo futuro sembra ormai scritto altrove. Il Sassuolo ha già fatto la sua offerta concreta di 8 milioni di euro, puntando a portarlo subito in neroverde. La trattativa si svelerà nei prossimi giorni, e il suo destino potrebbe essere ormai deciso.

Buchanan è sempre più vicino a salutare nuovamente l’Inter, ma stavolta non in prestito. Dopo l’esperienza alla fine della scorsa stagione in Spagna. Il classe 1999 è tornato a disposizione del club nerazzurro, ma potrebbe non rimanere a lungo a Milano. IN TRATTATIVA – Nelle ultime ore, infatti, il Sassuolo ha avanzato una proposta concreta per il trasferimento a titolo definitivo del laterale offensivo: 8 milioni di euro per acquistarlo subito, con l’Inter che manterrebbe una clausola per il riacquisto in futuro. L’operazione ha preso corpo nei colloqui avviati tra le due società, che hanno già avuto contatti positivi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buchanan, il Sassuolo fa sul serio! Prima offerta all’Inter per l’acquisto – Sky

