Mediaset Nuzzi sfratta Merlino

Mediaset si rinnova con sorprese e conferme: Nuzzi sfratta Merlino, mentre i nuovi palinsesti promettono emozioni. Il ritorno di «Pomeriggio 5» con il volto di «Quarto Grado» rafforza la presenza di Federico Rampini, mentre reality come quelli di Diletta Leotta e Ilary Blasi non conquistano il pubblico. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa stagione televisiva all’insegna delle novità e delle sfide.

Presentati i nuovi palinsesti. Il conduttore di «Quarto Grado» al timone anche di «Pomeriggio 5». Un programma per Federico Rampini. Bocciati i reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mediaset, Nuzzi «sfratta» Merlino

Palinsesti Mediaset 2025/26: Ventura al GF, Nuzzi a Pomeriggio Cinque, Max Giusti serale e pre, le fiction, gli eventi - Pier Silvio Berlusconi svela i nuovi palinsesti Mediaset 2025/2026, annunciando un'evoluzione graduale e strategica che ridefinisce l'intrattenimento televisivo.

Gianluigi Nuzzi è il nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque, cosa farà Myrta Merlino a Mediaset

Myrta Merlino fatta fuori da Pomeriggio 5: bocciata e 'declassata' a ospite/ Ruolo a Mediaset in bilico? - Myrta Merlino, da padrona di casa a ospite: gli scenari futuri dopo la bocciatura di Pomeriggio 5 e il possibile addio a Mediaset.