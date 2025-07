Palestinesi pronti a morire per un sacco di riso testimonianza volontaria a Gaza dr Victoria Rose | Bambini colpiti da guardie della GHF mente scappavano

In un contesto di sofferenza e speranza, i palestinesi dimostrano un coraggio straordinario, pronti a tutto per un semplice sacco di riso. Testimonianze sconvolgenti emergono da Gaza, dove bambini e civili sono stati colpiti mentre cercavano di sfuggire alle guardie della GHF. La dottoressa Victoria Rose, chirurgo britannico, ha raccolto racconti di dolore e resistenza, testimonianze che mettono in luce la drammatica realtà di un popolo in lotta per la sopravvivenza.

La Dott.ssa Rose ha riferito che alcuni pazienti che ha curato le hanno raccontato di essere stati colpiti da "persone a guardia del punto di distribuzione del cibo mentre scappavano".; punti appartenenti alla GHF La dottoressa Victoria Rose, chirurgo britannico che prestava servizio presso l.

