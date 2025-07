L'algoritmo preventivo.

Nel Regno Unito, l'innovativo algoritmo Electronic Frailty Index (eFI) si rinnova con la versione eFI2, offrendo ai medici uno strumento ancora più potente per individuare anziani a rischio di fragilità, cadute e ricoveri. Integrando 36 variabili cliniche, consente diagnosi più accurate e interventi personalizzati. Già adottato da sei medici di base, promette di rivoluzionare la prevenzione e la cura delle fragilità senior, migliorando significativamente la qualità della vita degli anziani.

Nel Regno Unito è stato aggiornato l’algoritmo Electronic Frailty Index (eFI), uno strumento destinato ai medici di base per individuare gli anziani più a rischio di fragilità, cadute e ricoveri. La nuova versione, eFI2, integra 36 variabili cliniche, tra cui demenza, fratture e numero di farmaci assunti, per fornire un quadro più preciso delle condizioni del paziente e pianificare interventi personalizzati. Utilizzato già da sei medici di base su dieci, ha permesso di prevenire migliaia di cadute e risparmiare milioni di sterline al sistema sanitario britannico. Il modello potrebbe ispirare anche l’Italia, dove si guarda con interesse a soluzioni digitali per rafforzare l’assistenza agli anziani, nonostante la carenza di personale sanitario resti un nodo cruciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it