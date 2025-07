Senior living innovazione tecnologica

Nel 2023, oltre il 21% della popolazione UE aveva più di 65 anni, spingendo il settore del senior living verso nuove frontiere. Soluzioni innovative, dotate di tecnologie intelligenti e servizi personalizzati, trasformano le residenze per anziani in ambienti più sicuri, autonomi e socialmente stimolanti. La domotica e i dispositivi di monitoraggio non solo migliorano la sicurezza, ma promuovono anche una vita più indipendente e ricca di qualità. È in questa direzione che si apre il futuro della terza età.

Nel 2023 oltre il 21% della popolazione UE aveva più di 65 anni. Il senior living si propone come risposta innovativa, offrendo residenze per anziani autonomi dotate di tecnologie intelligenti e servizi personalizzati. A differenza delle RSA, queste strutture promuovono l'indipendenza e la qualità della vita in ambienti sicuri e socialmente stimolanti. Le tecnologie, come la domotica e i dispositivi di monitoraggio, migliorano la sicurezza e favoriscono l'autonomia. L'intelligenza artificiale consente di prevedere situazioni critiche e supportare la comunicazione quotidiana, mentre sensori e robotica assistiva prevengono cadute e solitudine.

A Firenze il senior living diventa smart - A Firenze, il senior living si trasforma grazie alla tecnologia. Il 20 maggio 2025, Yourease ha attivato la sua piattaforma vocale al Villaggio Novoli, portando innovazione e maggior autonomia agli anziani.

