La qualità della vita aumenta con la nutraceutica

una soluzione innovativa e naturale per promuovere il benessere degli anziani. La nutraceutica si sta affermando come un alleato fondamentale per vivere la terza età con vitalità, energia e serenità, offrendo nuove speranze e opportunità di miglioramento della qualità della vita.

L'invecchiamento della popolazione richiede nuove strategie per migliorare la qualità della vita nella terza età, e la nutraceutica si propone come un valido supporto nella gestione del declino cognitivo, dei disturbi dell'umore e del sonno negli anziani, integrando le terapie convenzionali. Questa disciplina, che combina alimentazione e farmacologia, utilizza sostanze naturali per prevenire patologie croniche e migliorare la salute, risultando particolarmente efficace in geriatria. La nutraceutica aiuta a compensare i cambiamenti fisiologici legati all'età, come la riduzione della biodiversità del microbiota e il rallentamento del metabolismo, distinguendosi dagli integratori comuni per il suo fondamento scientifico e l'evidenza clinica.

