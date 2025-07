Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza con la figlia dopo la separazione | la foto social di famiglia

Dopo la separazione ufficiale, Orlando Bloom e Katy Perry sorprendono i fan condividendo una dolcissima foto di famiglia su Instagram. Tra sorrisi e affetto, l'immagine con la loro piccola Daisy Dove riaccende le speranze di una possibile riconciliazione, dimostrando che l’amore e la cura per la loro bambina sono più forti di qualsiasi crisi. Un momento intimo che riassapora il valore della famiglia, oltre le apparenze.

L'attore ha pubblicato su Instagram diverse foto tra cui spicca quella, tenerissima, con l'ex compagna e la figlia Daisy Dove. Un'immagine che, a dispetto della rottura ufficiale, riaccende le speranze dei fan dell'ex coppia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza con la figlia dopo la separazione: la foto social di famiglia

