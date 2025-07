Buoni pasto cosa cambia da settembre per aziende e lavoratori

A partire da settembre 2025, il mondo dei buoni pasto si trasforma, portando novità che coinvolgono aziende, lavoratori e ristoratori. La misura, già attiva per i ticket del 2025, si estende anche a quelli emessi in precedenza, con un'importante novità: le commissioni massime scendono al 5%. Una svolta che promette benefici concreti per tutti gli attori coinvolti. Scopriamo insieme cosa cambia nel dettaglio.

Dal 1° settembre 2025 entra in vigore una novità importante per il sistema dei buoni pasto, destinata ad avere effetti concreti su ristoratori, supermercati, dipendenti e aziende emittenti. La misura era già attiva per i ticket emessi nel 2025, ma ora sarà estesa anche a quelli erogati in precedenza. Ecco cosa cambia. Novità sui buoni pasto: le commissioni al massimo al 5 per cento. Il cambiamento riguarda il tetto massimo alle commissioni che le società emettitrici dei buoni possono applicare agli esercenti: non potranno più superare il 5 per cento del valore nominale del ticket.

