arriva la barbie con il diabete di tipo 1 tra gli accessori il sensore per il monitoraggio della glicemia e la pompa per insulina

Mattel rivoluziona il mondo delle bambole con la sua prima Barbie affetta da diabete di tipo 1, completa di sensore per la glicemia e pompa insulina. Un passo importante verso l’inclusività e la rappresentazione reale delle sfide quotidiane di tanti bambini. Questa iniziativa segna un traguardo nella lotta agli stereotipi e promuove consapevolezza e empatia tra le nuove generazioni, dimostrando che ogni diversità merita di essere celebrata.

Mattel compie un nuovo passo verso l’inclusivitĂ con la presentazione della sua prima Barbie affetta da diabete di tipo 1. L’iniziativa si inserisce in un piĂą ampio impegno della casa produttrice di giocattoli per rappresentare una maggiore diversitĂ all’interno della sua iconica linea di bambole. Per sviluppare il progetto, l’azienda californiana ha collaborato con Breakthrough T1D – organizzazione impegnata nella ricerca e sensibilizzazione sul diabete di tipo 1, precedentemente nota come Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) – con l’obiettivo di creare una bambola che “catturi davvero l’attenzione della comunità ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it