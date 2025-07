Musica nuovo trionfo per Matilde Montanari | conquista il premio Ivisionatici music festival per la categoria interpreti

Matilde Montanari, talento forlivese, conquista il cuore del pubblico e della giuria al IV Ivisionatici Music Festival, la rassegna dedicata alle voci emergenti più promettenti d’Italia. La giovane cantante si aggiudica il premio come miglior interprete, confermando il suo straordinario talento e segnando una tappa importante nel suo percorso artistico. Un trionfo che consacra il suo nome tra le nuove stelle della musica italiana.

La cantante forlivese Matilde Montanari tra le protagoniste della quarta edizione de Ivisionatici music festival, contest per artisti emergenti a carattere nazionale e sociale, organizzato dall’associazione culturale Ivisionatici, con il patrocinio del Nuovo Imaie, il patrocinio dell’assessorato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

