Firenze | scappa dai poliziotti e si tuffa nel Fosso Osmannoro Poi raggiunto li picchia Arrestato

Una scena da film si è svolta ad Osmannoro, Firenze, quando un giovane tunisino di 20 anni, sorpreso a manomettere uno scooter, ha deciso di scappare, tuffandosi nel fosso per sfuggire alla polizia. La fuga tumultuosa si è conclusa con l'arresto, seguito da una colluttazione. Un episodio che dimostra come l'azione delle forze dell'ordine possa essere intensa e imprevedibile, lasciando tutti senza fiato.

Arresto da film. Sorpreso dalla polizia ad armeggiare con i cavi di uno scooter in sosta, è scappato gettandosi in un canale, all'Osmannoro, per sfuggire alla cattura. Poi il cittadino di origine tunisina, 20 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: scappa dai poliziotti e si tuffa nel Fosso Osmannoro. Poi, raggiunto, li picchia. Arrestato

Sorpreso ad armeggiare su una moto in sosta: scappa gettandosi in un canale, arrestato 20enne - Nei giorni scorsi gli agenti delle Volanti del Commissariato di Sesto Fiorentino hanno tratto in arresto un 20enne di origine tunisina per il reato di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a ... Riporta 055firenze.it

