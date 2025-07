Mia nonna investita a Salvator Rosa ha fratture multiple e un 78enne rischia la vita flash mob dei cittadini

Una tragedia sfiorata a Salvator Rosa scuote la comunità: una nonna di 76 anni è stata investita, riportando fratture multiple e un grave rischio per la vita del 78enne coinvolto. La nipote denuncia l’assurda situazione e invita a reagire: domani un flash mob in piazza Mazzini, con la partecipazione di Francesco Borrelli, per chiedere interventi immediati. È il momento di agire e garantire sicurezza alle strade della città.

Lettera della nipote della 76enne investita in via Salvator Rosa: "Non si può rischiare la vita per attraversare la strada". Domani flash mob in piazza Mazzini con Francesco Borrelli (Avs). Il consigliere Aiello: "Va rifatta la segnaletica e servono dissuasori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: investita - salvator - rosa - vita

Buongiorno. Vorrei informazioni circa due personaggi di Benevento vissuti a metà del 1800. Giovanni Colle De Vita archeologo e ing. Pasquale Zoppoli autori di un disegno dell' Arco di Traiano di Benevento realizzato nel 1857. Datato e firmato. invio foto Vai su Facebook

Mia nonna investita a Salvator Rosa ha fratture multiple e un 78enne rischia la vita flash mob dei cittadini; “Mia nonna falciata a Salvator Rosa. L’altro anziano è in fin di vita. Attraversare la strada è diventato un inferno; La base della US Navy a Napoli cerca personale: il profilo richiesto e come candidarsi.

“Mia nonna investita a Salvator Rosa ha fratture multiple e un 78enne rischia la vita” flash mob dei cittadini - Lettera della nipote della 76enne investita in via Salvator Rosa: "Non si può rischiare la vita per attraversare la strada" ... Da fanpage.it

Coppia di anziani investiti a Salvator Rosa: “È stato un inferno” - "Gentile Onorevole Borrelli, mi chiamo Martina e le scrivo con profonda rabbia e angoscia. internapoli.it scrive