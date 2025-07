Ufficiale | Ferrero ha acquistato Wk Kellogg per 3,1 miliardi di dollari I corn flakes più famosi al mondo sono italiani

Una notizia che scuote il mondo dell’industria alimentare: Ferrero, la casa italiana dei cioccolati, ha acquisito la WK Kellogg Co per 31 miliardi di dollari. I corn flakes più famosi al mondo, ormai italiani nel cuore, passano sotto il controllo di una delle aziende più innovative e apprezzate. Questa mossa strategica segna un nuovo capitolo nella storia del settore, dimostrando come il Made in Italy continui a conquistare il mercato globale.

Roma, 10 luglio 2025 - Dopo l'anticipazione del Wall Street Journal di ieri sera, og gi il gruppo Ferrero ha confermato l'acquisizione della Wk Kellogg Co, con un accordo definitivo in base al quale l’azienda cuneese ha accettato di pagare 23 dollari per azione in contanti, equivalenti a un valore aziendale complessivo di 3,1 miliardi di dollari. L'acquisizione include la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dell'iconico portafoglio di cereali per la colazione di Wk Kellogg negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi. L'azienda in una nota: "Fa parte del piano di crescita strategica di Ferrero e amplia la portata dell'azienda in più occasioni di consumo con marchi rinomati e amati e una forte rilevanza per i consumatori''. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ufficiale: Ferrero ha acquistato Wk Kellogg per 3,1 miliardi di dollari. I corn flakes più famosi al mondo sono italiani

