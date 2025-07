Ultimo tra i sindaci d' Italia Lagalla tira dritto | Denigrazioni che non scalfiscono la nostra determinazione

Nonostante le sfide e le critiche, il sindaco Roberto Lagalla si conferma un leader deciso a portare avanti il suo progetto per Palermo. Ignorando le denigrazioni, promette di continuare con determinazione il suo impegno, rafforzato dal supporto dei cittadini e dai risultati ottenuti in tre anni di amministrazione. Con questa convinzione, Lagalla ribadisce: il percorso intrapreso è quello giusto e non si fermerà davanti a nessuna avversità.

Tira dritto, promettendo che il suo lavoro per Palermo continuer√† nonostante i quotidiani affondi. Lo assicura il sindaco Roberto Lagalla che, a margine della conferenza stampa sulla presentazione degli ispettori ambientali, rivendica il lavoro svolto in tre anni di amministrazione e rigetta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

