un benessere oltre i confini

Un benessere che supera ogni confine: la Fondazione Amplifon chiude il 2024 con un bilancio sociale ricco di successi e innovazioni. Con oltre 4 milioni di euro investiti in otto progetti e più di 26.000 beneficiari, principalmente anziani, l'impegno si espande a livello internazionale, rafforzando il nostro obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso iniziative concrete e volontariato attivo. Oltre 600 azioni testimoniano la forza di una comunità impegnata nel creare un futuro più inclusivo e solidale.

La Fondazione Amplifon ha presentato il bilancio sociale 2024: oltre 4 milioni investiti in otto progetti che hanno coinvolto 26.000 beneficiari, in gran parte anziani. Il progetto principale, “Ciao!”, nato durante la pandemia, oggi è attivo in oltre 260 residenze in Italia e all’estero. Dal 2023 la Fondazione ha esteso le sue attività in Portogallo, Svizzera, Francia e Australia. Oltre 600 le azioni di volontariato con il coinvolgimento dei dipendenti Amplifon. I prossimi Paesi coinvolti saranno Spagna, Stati Uniti e Belgio. Per la presidente Susan Carol Holland, l’obiettivo resta creare momenti di dialogo e intrattenimento per migliorare la qualità della vita degli anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it