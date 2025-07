I benefici degli animali robotici Assistenza e supporto emotivo

Gli animali robotici stanno rivoluzionando il mondo dell’assistenza emotiva, offrendo conforto e compagnia a chi ne ha più bisogno. In particolare, tra anziani e persone con demenza o Alzheimer, questi dispositivi rappresentano un alleato prezioso, facilitando la comunicazione e alleviando il senso di isolamento. Con innovazioni come Paro e Joy for All, il futuro dell’assistenza diventa più umano e rassicurante, dimostrando come tecnologia e empatia possano camminare di pari passo.

Gli animali robotici stanno assumendo un ruolo crescente nell’assistenza agli anziani, soprattutto nelle case di cura e tra chi soffre di demenza o Alzheimer, dove offrono supporto emotivo e facilitano la comunicazione. Dispositivi come Paro, una foca robotica con risposte sensoriali, o modelli più semplici come i gatti e cani robotici Joy for All, dimostrano benefici significativi soprattutto se inseriti in contesti strutturati con operatori formati che accompagnano l’interazione in modo personalizzato. Questi robot migliorano l’umore, riducono ansia e agitazione, e favoriscono legami affettivi rispondendo a bisogni di connessione e continuità narrativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I benefici degli animali robotici. Assistenza e supporto emotivo

