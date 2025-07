Viareggio rissa e terrore in piena Paseggiata | ferito anche uno storico balneare

Momenti di caos e paura sconvolgono la Passeggiata di Viareggio: un giovane marocchino, dopo aver consumato un pranzo in uno stabilimento balneare, scappa senza pagare, scatenando una colluttazione che lascia ferito anche un storico balneare. La scena, diventata un incubo per i passanti, si conclude con l’intervento dei carabinieri che riescono a fermare il fuggitivo. Un episodio che ha lasciato tutti sotto shock e ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza in questa popolare località turistica.

Viareggio, 10 luglio 2025 – Momenti di terrore in Passeggiata a Viareggio in pieno giorno. Un giovane ha pranzato in uno stabilimento balneare ed è scappato senza pagare. Nel tentativo di fermarlo un balneare è rimasto ferito a un braccio. Alla fine il ragazzo è stato fermato dai carabinieri. Accade intorno all’ora di pranzo, nella giornata di giovedì 10 luglio. Il ragazzo, originario del Marocco, ha pranzato al Bagno Nettuno ma poi è fuggito senza pagare. Il proprietario dello stabilimento, molto conosciuto, Oreste Giannessi, ha provato a fermare il ragazzo. Ci è riuscito, ma ne è nata una violenta colluttazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio, rissa e terrore in piena Paseggiata: ferito anche uno storico balneare

