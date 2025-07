addio a silvano nencini giornalista e cineoperatore rai una vita in prima linea

Con il suo spirito indomito e la passione senza confini, Silvano Nencini ha scritto pagine indelebili nel giornalismo italiano. Una vita dedicata a raccontare la realtà con coraggio e dedizione, spesso in situazioni di grande rischio. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il mondo dell'informazione, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare. La sua eredità vivrà sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e seguirne il lavoro.

Firenze, 10 luglio 2025 – E’ morto Silvano Nencini, giornalista e cineoperatore della Rai, protagonista di servizi in prima linea dove spesso aveva rischiato molto. Aveva 86 anni; la notizia – circolata a esequie avvenute – è stata diffusa dall’Associazione Stampa Toscana, che con il presidente Sandro Bennucci e gli organismi dirigenti esprime cordoglio alla famiglia. Nencini cominciò la carriera a Firenze, alla Rai, negli anni '70, da dove si trasferì alla sede Rai di Londra per occuparsi, come reporter, del conflitto tra nazionalisti irlandesi dell'Ira e forze britanniche. All'inizio degli anni '80 passò al TG2 di Roma per seguire papa Giovanni Paolo II in tutti i suoi viaggi – sue le immagini in El Salvador, con il Pontefice che prega sulla tomba di monsignor Romero – e inviato di guerra nelle principali zone calde del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it