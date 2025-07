Corea del Sud arrestato per la seconda volta ex presidente Yoon Suk-yeol | Può distruggere prove sul caso relativo alla legge marziale

La Corea del Sud torna sotto i riflettori: ex presidente Yoon Suk Yeol è stato arrestato per la seconda volta, con accuse che coinvolgono tentativi di distruggere prove legate alla legge marziale. La procura sostiene che abbia dato istruzioni ai servizi di sicurezza per ostacolare la sua detenzione, sollevando dubbi e tensioni politiche. Un episodio che potrebbe scuotere ancora di più il panorama politico nazionale, lasciando il Paese in attesa di sviluppi imminenti.

Domenica scorsa la procura ha chiesto un nuovo mandato di arresto, sostenendo che Yoon avesse impartito direttive ai servizi di sicurezza presidenziali affinché ostacolassero la sua detenzione già a gennaio La procura speciale della Corea del Sud ha eseguito oggi un nuovo arresto nei confront.

