Piemonte fondi per le Rsa

In Piemonte, arrivano 18 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo per sostenere le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) attraverso la misura "Protezione sociale". Questa iniziativa mira a coprire le rette degli anziani non autosufficienti già ospitati, rispondendo anche alle richieste di adeguamento tariffario. Tuttavia, non si prevedono nuovi posti per over 65 a basso reddito. Attualmente, la regione conta quasi 33.000 anziani residenti in strutture assistenziali, evidenziando l'importanza di interventi mirati e sostenibili.

In Piemonte arrivano nuovi fondi per le Rsa grazie alla misura "Protezione sociale", finanziata con 18 milioni di euro del Fondo sociale europeo. La misura copre le rette per gli anziani non autosufficienti già ospiti di strutture convenzionate, rispondendo anche alle richieste di adeguamento tariffario da parte dei gestori. Tuttavia, non consente di attivare nuovi posti per over 65 a basso reddito. Attualmente la regione conta quasi 33.000 posti letto, ma solo metà sono in convenzione con il servizio sanitario. A oggi, oltre 9.300 anziani attendono un ricovero e più di 14.500 una prestazione domiciliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piemonte, fondi per le Rsa

In questa notizia si parla di: piemonte - fondi - anziani - posti

“Protezione sociale” copre le spese degli over 65 in strutture che costano fino a 3.500 euro, ma non consente di attivare nuovi posti in convenzione per malati a basso reddito Vai su Facebook

Piemonte, fondi per le Rsa; Arrivano i fondi per le Rsa, ma 9 mila anziani non autosufficienti sono ancora in attesa di un letto; Arrivano i fondi per le Rsa, ma 9 mila anziani non autosufficienti sono ancora in attesa di un letto.

Piemonte, fondi per le Rsa - In Piemonte arrivano nuovi fondi per le Rsa grazie alla misura "Protezione sociale", finanziata con 18 milioni di euro del Fondo sociale europeo. Secondo ilgiorno.it

Arrivano i fondi per le Rsa, ma 9 mila anziani non autosufficienti sono ancora in attesa di un letto - Consente di mantenere invariate le rette a carico degli anziani non autosufficienti già ospiti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario regionale. Segnala msn.com