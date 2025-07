Vuoti di tutele per gli anziani

Gli anziani, pilastri della nostra società, si trovano spesso in balia delle emergenze senza adeguate garanzie giuridiche e sociali. La mancanza di tutele internazionali specifiche evidenzia un vuoto che rischia di aumentare le fragilità di una popolazione già vulnerabile. Come sottolinea il professor Vincenzo Lorubbio, è imperativo colmare questo gap per garantire una protezione reale e diffusa a chi ha costruito il nostro passato. Continuiamo a riflettere su come avanzare in questa direzione.

Gli anziani sono tra i soggetti più vulnerabili nei contesti di emergenza, come guerre e pandemie, ma restano spesso esclusi da tutele internazionali specifiche. È questo il nodo centrale emerso da una breve intervista su Domani del professor Vincenzo Lorubbio, che sottolinea come l'assenza di una protezione giuridica globale per la terza età rappresenti un grande vuoto normativo e culturale. In Italia esistono poche disposizioni a tutela degli anziani in situazioni critiche, ma sono spesso disattese. Le emergenze recenti, dal Covid-19 ai conflitti internazionali, hanno mostrato quanto sia fragile la loro condizione.

