' Ndrangheta cinque condanne e quattro annullamenti contro il clan dei Piscopisani

La lotta alla criminalità organizzata si intensifica con la recente sentenza della Cassazione nel processo "Rimpiazzo" contro il clan dei Piscopisani, attivo a Vibo Valentia. Cinque condanne definitive e quattro annullamenti con rinvio segnano un passo cruciale nella battaglia contro la ndrangheta. Un risultato che testimonia la difficile ma fondamentale sfida dello Stato nel contrastare le mafie e tutelare la legalità. La speranza è che queste decisioni portino a una svolta decisiva nella lotta contro la criminalità organizzata.

Sentenza della Cassazione per il troncone del processo con rito abbreviato nato dall'operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata "Rimpiazzo" contro il clan dei Piscopisani, attivo nel territorio di Vibo Valentia. Cinque le condanne definitive, quattro invece gli annullamenti con rinvio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

