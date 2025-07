Wimbledon 2025 | Sinner e Djokovic si allenano fianco a fianco prima della semifinale di venerdì 11 luglio

L’anticipazione cresce: Wimbledon 2025 si accinge a regalare un duello epico tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. I due campioni, protagonisti di un allenamento condiviso e motivato, sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia sul Centrale. A poche ore dalla semifinale di venerdì 11 luglio, l’emozione si respira nell’aria, mentre il pubblico aspetta con trepidazione di scoprire chi avanzerà verso la finale. La sfida sta per iniziare...

Sale l'attesa per la semifinale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in programma domani, venerdì 11 luglio, sul Campo Centrale dell' All England Club. Oggi i due campioni si sono allenati in orari ravvicinati, fianco a fianco, sui campi 1 e 2 dell'Aorangi Park, nel cuore di Wimbledon. Sinner ha iniziato la sua sessione intorno alle 12 sul campo 1, mentre Djokovic è sceso in campo verso le 13 sul campo 2. A poche ore da un match che promette spettacolo, entrambi i tennisti stanno perfezionando gli ultimi dettagli, con un occhio di riguardo alle rispettive condizioni fisiche. Sinner, dopo l'infortunio al gomito: "Nessuna scusa, sto meglio".

In questa notizia si parla di: fianco - wimbledon - sinner - djokovic

