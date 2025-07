Milan-Como in Australia arriva il parere del Consiglio Figc

Immaginate un Milan-Como che sposta le sue radici oltre confine, approdando a Perth per una sfida storica nel cuore dell’Australia. Il parere positivo del Consiglio Federale apre le porte a questa improbabile trasferta, un evento che potrebbe riscrivere le regole del calcio internazionale. Si avvicina così un capitolo senza precedenti nella storia della Serie A, destinato a lasciare il segno nel calcio europeo e mondiale.

Si avvicina quella che sarebbe una storica ‘trasferta’ all’estero per una gara del campionato di Serie A: Milan-Como potrebbe disputarsi a Perth. Parere positivo del Consiglio Federale alla richiesta della Lega di A di disputare Milan-Como a Perth. Si avvicina quindi quella che sarebbe una storica ‘trasferta’ all’estero per una gara del campionato di Serie A, tenendo conto del fatto che la complessa procedura autorizzativa prevede anche il via libera formale da parte della federazione australiana, della UEFA, dell’Asian Football Federation e della FIFA. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: milan - como - parere - consiglio

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Milan in 10 uomini per l’espulsione di Gimenez, Como in vantaggio con Caqueret, Monza in vantaggio - Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con tutte le emozioni e i risultati in tempo reale: Milan in 10 uomini, Como in vantaggio, Monza avanti e tante altre sorprese.

Milan-Como di Serie A in Australia: arriva il parere favorevole del Consiglio della Figc; Parere positivo per Milan-Como in Australia, avviato l’iter per far ripartire dall’Eccellenza le squadre di Ferrara, Lucca e Torre del Greco; Milan-Como a Perth, parere positivo della Figc. Palla all'Uefa: buone possibilità per un sì.

Figc: parere positivo a disputa di Milan-Como in Australia - Il Consiglio federale della Figc, infatti, ha condiviso il riscontro positivo alla richiesta della Lega di Serie A a disputar ... Da msn.com

Milan-Como in Australia, arriva il via libera dal Consiglio FIGC - Il Consiglio Federale ha dato il via libera alla richiesta della Lega Serie A per far disputare la gara all’estero. calcioefinanza.it scrive