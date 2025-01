Pnrr | l’ASviS in audizione alla Camera invita a un approccio strutturale e duraturo

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito delil 21 gennaio 2025“La nostra sensazione è che gli interventi emergenziali o di velocizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza () dovrebbero essere l’occasione per affrontare in modo piùi temi legati allo sviluppo sostenibile, magari con approfondimenti duraturi da parte del Parlamento, per evitare che le situazioni diventino emergenziali”.Si tratta di uno dei messaggi lanciati da Enrico Giovannini, direttore scientifico del, in occasione dell’dei deputati, presso le Commissioni riunite bilancio e ambiente, il 20 gennaio, in merito al Disegno di legge (Ddl) di conversione del decreto 31 dicembre 2024 (numero 208) recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del