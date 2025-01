Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: svelata data e sede della seconda tappa dell’Artistic International Series

Leggi su Oasport.it

Adesso è ufficiale. Il secondo appuntamento valido per l’Artistic2025 disi svolgerà di nuovo a Trieste, precisamente presso il Pala Pilkec di Opicina dal 9 al 18 maggio. La notizia, che era già praticamente certa, è stato confermata nel primo comunicato ufficialerassegna itinerante, pubblicato da World Skate nelle scorse ore. Esattamente come ladi Buenos Aires, anche in questo casa la gara prevede la presenza di una foltissima schiera di pattinatori, provenienti dalle categorie infantili, giovanili e selettive sparsi tra specialità individuale, coppie d’, doppie di danza e solo dance. Vista la foltissima partecipazione, sarà previsto un taglio per il segmento più lungo. Stando a quanto scritto infatti soltanto i migliori 18 atleti del corto orhythm dance potranno accedere al libero.