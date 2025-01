Musica | Raf torna a esibirsi a Napoli con Self control 40th anniversary– Tour teatrale

Leggi su Ildenaro.it

Continua la festa inper i 40 anni di: alla luce del successo delnei club “Anniversary”, Raf celebra con i suoi fan una delle sue hit più celebri che ha dato il via alla sua carriera con “”- prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M. – che partirà il 23 maggio 2025 dal Teatro Arcimboldi di Milano con un concerto in anteprima. Mercoledì 3 dicembre alle ore 21 RAF si esibirà nella sua unica data in Campania al Teatro Augusteo di.I biglietti per i live di “Anniversary –” sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it a partire dalle ore 16:00 di martedì 28 gennaio.Nove appuntamenti live – da nord a sud – per celebrare una carriera ricca di classici ed una hit che resta sempre sulla cresta dell’onda.