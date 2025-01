Lanazione.it - Morto nel cantiere: "C’era un dispositivo Dae?"

Due morti sul lavoro a Pistoia dall’inizio dell’anno, e la battaglia per la sicurezza da portare avanti. È quanto denuncia Alessia Paoli, segretaria comunale dei Giovani Democratici di Pistoia e componente della segreteria provinciale del Partito Democratico. "Due settimane fa, a Veneri (Pescia), un operaio ha perso la vita sul lavoro, schiacciato da un albero. Sabato, un uomo di 53 anni èmentre iniziava il suo turno di lavoro al raddoppio ferroviario nei cantieri delle Ferrovie dello Stato. Questi fatti, drammatici e inaccettabili, ci colpiscono profondamente e ci spingono a riflettere sulle condizioni di sicurezza e sulla qualità della vita dei lavoratori. Non conosciamo la dinamica effettiva dell’ultimo triste evento sulferroviario a Masotti, e non vogliamo entrare nel merito del dolore della famiglia colpita, ma ci sentiamo di riflettere su un tema spesso non considerato: la presenza di dispositivi salvavita come isu ogni