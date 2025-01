Metropolitanmagazine.it - Max Pezzali celebra gli Anni Novanta al Palazzo Dello Sport di Roma (photogallery)

Reduce dal successo delle undici date all’Unipol Forum, Maxcontinua la sua residency indoor aldicon sette concerti previsti per abbracciare il pubblico della capitale.Fenomeno senza tempo della cultura pop italiana, i cui testi e parole sono diventati memoria collettiva e colonna sonora della vita di almeno tre generazioni, Maxè uno degli artisti di maggior successo per i concerti dal vivo. Dopo la stagione live 2022/2023, un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, che ha totalizzando in tutto oltre 520mila presenze, ed il suo primo tour stadi, Maxha dato il via lo scorso dicembre con le date invernali pensate appositamente per entrare ancora di più nel cuore di pubblico e lasciare un’impronta indelebile in chiunque lo venga ad ascoltare.