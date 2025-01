Thesocialpost.it - Maltempo in arrivo: scuole chiuse in diversi comuni italiani

Leggi su Thesocialpost.it

A causa dell’intensa ondata diprevista per domani, martedì 28 gennaio,hanno disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado. Le previsioni meteorologiche segnalano l’di forti temporali, in particolare nelle regioni del Nord Ovest, con la Liguria tra le aree più colpite. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa per alcuni territori e arancione per altri, spingendo le autorità locali a prendere provvedimenti precauzionali per garantire la sicurezza della popolazione.Situazione in evoluzioneL’elenco deiche hanno optato per la chiusura delleè in continuo aggiornamento e potrebbe estendersi ad altre regioni nelle prossime ore. È importante sottolineare che, come stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, i giorni persi a causa delnon dovranno essere recuperati, rientrando nelle “cause di forza maggiore”.