Lanazione.it - L’Esercito Italiano in classe per informare gli studenti di V Itis

Leggi su Lanazione.it

Pomarance, 27 gennaio 2025 – All’interno delle attività di orientamento in uscita all’“A. Santucci” di Pomarance sono stati ospitati tre rappresentanti delche hanno illustrato le opportunità di una carriera in divisa. Il 14 gennaio 2025 un tenente del reparto logistico della Folgore di Pisa, accompagnato da un sottufficiale e da un soldato, hanno esposto le opportunità offerte dalai neo diplomati. I militari hanno parlato molto delle loro esperienze personali e del loro percorso di avvicinamento e crescita all’interno del. Il tenente, ad esempio, ha fatto notare di non aver nessun militare in famiglia, e che, dopo aver iniziato la scuola di ingegneria, ha provato a fare un concorse per. L’esperienza nella truppa gli ha consentito di provare cosa significasse la vita militare e, riconoscendosi nei valori del, ha deciso di fare l’accademia militare dove, una volta superato il concorso, ha potuto studiare ed essere retribuito senza essere di peso alla famiglia.