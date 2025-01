Iodonna.it - «Il secondo, forse ti piace un po' di più», ha detto Jannik Sinner dopo aver mantenuto il titolo dell'Australian Open domenica

Melbourne, 27 gen. (askanews) – «Iltiun po’ di più», diceil. Il numero uno al mondo nel tennis maschile ha sconfitto Alexander Zverev in due set per assicurarsi la vittoria consecutiva nella competizione. Leggi anche › Il tennis e la moda hanno trovato il loro numero uno:ha la stoffa da campione Poi ha parlato del momento di commozione Alexander Zverev, quando lo ha abbracciato e consolato. «Perdere le finali non è mai facile, soprattutto i tornei del Grande Slam. Lui (Alexander Zverev) stava lottando. Gli hodi continuare a crederci. È un giocatore incredibile». Il campione italiano ha poidi essere andato a cena con team e soprattutto col fratello.