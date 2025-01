Universalmovies.it - I Peccatori | In arrivo il nuovo trailer, ecco un assaggio

Ildi I(Sinners) sarà disponibile dal prossimo giovedì, ma nell’attesaun.Tra gli horror più attesi di questa prima parte del 2025 – uscirà a marzo – il film di Ryan Coogler (Black Panther) si offre quest’oggi agli appassionati con ungustoso. Nel breve teaser del, infatti, è possibile dare uno sguardo ad un trio di musicisti bianchi che cerca di introdursi in quella che sembra una festa solo per persone di colore, in un periodo storico americano in cui la segregazione razziale imponeva divieti a dir poco disumani. Ciò che ne consegue da questo incontro sembra angosciante.La trama del film Warner Bros non è ancora chiara, ma pare che porterà al cinema una storia di vampiri durante gli anni trenta, ossia in pieno periodo di segregazione razziale americana.