Superguidatv.it - Grande Fratello, il triangolo Zeudi, Javier ed Helena: la Prestes “li lascio liberi” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Alè nato un nuovo“amoroso”. Si tratta iled: cosa sta succedendo?, aria di crisi traedNella casa delè nato uno stranoamoroso traed. La prima a parlarne è: “in questo momento sono completamente fuori da questa situazione. E’ una mia scelta, devo tutelarmi.mi ha deluso, non è chiara. Se dice che le piaccio io non capisco perché poi va da”.chiamata a dire la sua precisa: “ho sempre espresso il mio interesse nei confronti di. Sono veramente sono infatuata di te, ma da parte tua non c’è mai stata un ricambio. Ho aspettato, rispettato i tuoi tempi fino alla fine“.Si prosegue con: “per meè solo un’amica, credevo che il discorso fosse chiaro.