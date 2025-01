Secoloditalia.it - Giorno della Memoria, Re Carlo per la prima volta ad Auschwitz: “Commosso e provato, da Re e da uomo”

Anche Re– nella doppia veste di cittadino figliostoria, e di sovrano del Regno Unito – ha tributato la sua commemorazione alla giornata: e lo ha fatto dalla Polonia, dove si è recato oggi in veste di primo monarca britannico a mettere piede sul sito di, «comee come re», e in un «pellegrinaggio profondamente personale», per ricordare l’80mo anniversarioliberazione del campo di concentramento-Birkenau., Reper laadsi è unito ad altri dignitari e sopravvissuti all’Olocausto per una cerimonia che si è tenuta presso il museo ele del lager. Pococerimonia commemorativa, e come pre-annunciato da Buckingham Palace, Reha incontrato anche i membricomunità locale a Cracovia.