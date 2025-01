Cityrumors.it - Giornata della Memoria, il ricordo delle vittime della Shoah compie 80 anni

Sono trascorsi ormai otto decenni da quel 27 gennaio 1945. E ilpersone che hanno perso la vita è ancora nella testa di tutti noi27 gennaio 1945-27 gennaio 2025. Sono trascorsi 80da un giorno che ha segnato il mondo e la vita di migliaia di persone che si trovavano all’interno di Auschwitz. L’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento e il ritorno in libertà ha portato a diversi ebrei l’inizio ad una nuova vita., il80(Ansa) – cityrumors.itMa non per tutti fu così. In migliaia persero la vita in quei campi e dal 2000 il 27 gennaio si ricordano non solo le persone che sono state liberate, ma anche coloro che sono morti. Come si legge nel testo che ha dato vita a questa“si commemora lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti“.