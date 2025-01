Lanazione.it - Firenze, serata di musica e solidarietà per Voa Voa. Al via le prenotazioni

, 27 gennaio 2025 - Il Distretto Lions 108LA Toscana e il Leo Clubinvitano la cittadinanza a un imperdibile appuntamento all’insegna del divertimento e della. Martedì 4 marzo, in occasione del Martedì Grasso, l’Otel disi trasformerà in un grande tendone da circo per ospitare il “Carnival Lions Circus Party”. L’intero ricavato dellasarà devoluto all’Associazione Voa Voa Amici di Sofia APS, per il completamento del progetto di crowdfunding “Gocce di speranza”, dedicato alla diagnosi precoce della MLD (Leucodistrofia Metacromatica) su tutti i neonati della Regione Toscana. Parte del ricavato sarà anche destinato al service del Leo Clubper il restauro di un’opera d’arte appartenente all’Educandato Statale Santissima Annunziata Poggio Imperiale.