Serieanews.com - Enrico Camelio a SerieANews: “Vi presento la mia Flop Parade. Due calciatori mi detestano”

ci racconta la sua rubrica sue ci svela qualche chicca: “La comunicazione nel calcio è una piscina”: “Vila mia” –.comHa fatto il suo ‘esordio’ ufficiale la scorsa settimana con la nuova rubrica di, la, che porta il suo nome e la sua faccia.non ha certo bisogno di presentazioni: opinionista di Radio Radio e TvPlay, nelle sue intenzioni questa rubrica vuole assegnare i ‘tapiri’ della settimana a chi non si è comportato molto bene nel weekend.I primi ‘premiati’ sono stati Conceiçao, Balotelli e la Fiorentina di Palladino: appuntamento a domani sera per la seconda puntata. Intanto abbiamo fatto una chiacchierata per farci raccontare la sua iniziativa.Insomma,: laè un po’ il Tapiro d’Oro del calcio?“Sì, dai, possiamo definirli così! L’idea mi è venuta perché nel mondo della comunicazione si tende a ‘promuovere’ un po’ tutti, forse è il caso di iniziare a bocciare qualcuno! Se solo pensi a tutti gli exche non fanno mai una domanda scomoda agli ex colleghi.