Ilgiorno.it - Disagi e polemiche tra le vie Veneto, Magenta e Trento

Lavori ein corso, a Bollate, in via, piazza san Francesco, via/Milano. Da un paio di settimane il cantiere per realizzare una viabilità a misura d’uomo e di auto con la riqualificazione delle strade e alcune modifiche viabilistiche sta creandoai cittadini. I lavori inseriti nel Piano opere pubbliche del Comune sono finanziati con soldi del Pnrr e hanno come obiettivo allontanare il traffico di attraversamento con alcuni accorgimenti di ingegneria del traffico, come restringimenti di corsie e piste ciclabili, "sono due gli obiettivi che vogliano raggiungere con questo progetto - dichiara il sindaco Francesco Vassallo - rendere meno incentivante l’attraversamento veicolare dei non residenti e restituire la città ai residenti, ai lavoratori, ai ciclisti e ai pedoni, rendendo le vie e le piazze più sicure, accoglienti e graziose e con indubbi benefici sulla riduzione di smog e inquinamento".