L’incendio a Marsiglia fa paura | le fiamme a pochi metri dalle case – Video

L’incendio a Marsiglia sta mettendo in allerta l’intera città: le fiamme, ormai incontrollate, si stanno avvicinando alle abitazioni, creando un quadro di emergenza e paura. Nonostante l’intervento massiccio di canadair ed elicotteri, il fronte del fuoco continua a espandersi minacciando la sicurezza dei residenti. Una crisi che richiede tutta l’attenzione delle autorità e della comunità. La lotta contro il fuoco è ancora in corso e ogni aggiornamento è fondamentale.

Un grosso incendio boschivo, attualmente fuori controllo, sta dilagando nei dintorni di Marsiglia. Come si vede nel video, diverse case sono state aggiunte dal fuoco. La situazione si sta facendo molto grave, nonostante il massiccio intervento di risposta all’emergenza con numerosi canadair ed elicotteri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’incendio a Marsiglia fa paura: le fiamme a pochi metri dalle case – Video

In questa notizia si parla di: incendio - marsiglia - case - paura

Marsiglia, voli sospesi a causa di un incendio che sta devastando la città - L'incendio che sta devastando Marsiglia ha causato la sospensione dei voli dall'aeroporto cittadino, gettando un’ombra di preoccupazione sulla regione.

Diritti calpestati. Per sei ore, forse otto, percezione del tempo che si dilatava, a dismisura. Paura e privazioni, in Egitto, per Andrea Usala, uno dei due attivisti italiani Pro Pal bloccato e trattenuto in aeroporto a Il Cairo, dove era sbarcato per partecipare a una m Vai su Facebook

Spaventoso incendio a Marsiglia, fiamme vicino alle case: chiuso l’aeroporto e bloccati i treni. Ospedale senza elettricità; Incendio alle porte di Marsiglia: aeroporto chiuso e cittadini in casa; Maxi-incendio a Marsiglia, chiuso l'aeroporto, in fumo 350 ettari di bosco: «Chiudete porte e finestre» - I video.

Incendio Marsiglia, ai residenti di alcuni quartieri data disposizione di rimanere in casa - Voli sospesi e traffico ferroviario interrotto a Marsiglia, a causa di un incendio che minaccia la città nel sud della Francia. lapresse.it scrive

Marsiglia, maxi-incendio: le fiamme arrivano in città. «Restate in casa». Chiuso l'aeroporto, stop ai treni - Mirabeau, sono arrivate nella seconda città della Francia, dove ai residenti di alcuni ... Come scrive msn.com