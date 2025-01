Dilei.it - Diletta Leotta osa con stile: stivali animalier e trench di pelle a bordo campo

Osare ma con: sono queste le parole d’ordine per, che sa sempre come mixare perfettamente capi di tendenza con la giusta dose di sensualità. Per il match Napoli-Juventus la conduttrice di Dazn ha sfoggiato un look che ha lasciato tutti senza fiato, conine maxi, il look per il match Napoli-JuventusSa sempre come stupire e lasciare a bocca aperta, che per una delle partite più attese e importanti del campionato, quella che ha visto Napoli e Juventus battersi, ha scelto un look di tendenza che gioca bene con volumi e lunghezze, senza rinunciare a un pizzico di sensualità.Per commentare ail match, la conduttrice sportiva ha scelto un outfit dai toni scuri e ovviamente di super tendenza, come è solita fare in queste occasioni.