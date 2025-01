Ilfattoquotidiano.it - Capello striglia il Milan: “La rissa Conceicao-Calabria una scena brutta. Perché l’allenatore è così su di giri? Ecco cosa credo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non è stato un bello spettacolo. Durante e dopo i 90 minuti”. L’ex allenatore delFabionon usa mezzi termini per commentare la prestazione dei rossoneri contro il Parma. Sulla Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico ha anche detto la sua in merito all’accesa discussione tra Davideportoghese Sergio, venuti quasi alla scontro fisico al termine della sfida con gli emiliani.“Ilha vinto ed è ok, ma laprestazione prima dei due gol nel finale e latra Conceiçao edopo il triplice fischio non può lasciare indifferenti tifosi e semplici osservatori. – afferma– Non è normale vedere un allenatore scagliarsi in quel modo, davanti a tutti, contro un suo calciatore. Nel calcio capita di litigare, ma al chiuso nello spogliatoio, non a favore di telecamere“.