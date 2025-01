Ilrestodelcarlino.it - Ambito sociale,. Prioglio nuovo coordinatore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È Francesco, ex direttore generale dell’Ircer, ildirigente dell’territoriale15. La nomina da parte del Comune di Macerata, a tempo indeterminato, è arrivata dopo la procedura pubblica di selezione. Il ruolo didell’Ats (che gestisce i servizi sociali di Macerata, Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia) era prima affidato a Carla Scarponi, che però a marzo era andata anticipatamente in pensione. Al suo posto come facente funzioni era stato nominato il dirigente Simone Ciattagalia, poi sono partite le procedure di selezione deldirigente. Una rosa di cinque candidati era stata inviata a novembre al comitato dei sindaci, per il parere nullaosta. Alla fine dunque nella rosa il comitato dei sindaci ha scelto, nominatodell’Ats.