Zazzaroni sicuro sulla Juve: «Il primo ko è un autentico schianto. Mercato? Tutto ciò che podeva spendere Giuntoli l'ha già bruciato»

di RedazionentusNews24: la sua analisi sulle colonne del Corriere dello Sport dopo la prima sconfitta dei bianconeri in campionato a NapoliIntervenuto sul Corriere dello Sport Ivanha commentato così la sconfitta dellantus in casa del Napoli. Le sue dichiarazioni.– «C’è sempre una prima volta. Ecco qualcosa che non avevamo ancora visto: la sconfitta di Motta in campionato. La prima caduta, uno, è stata oltremeritatissima per il secondo tempo nel quale lasi è dissolta: al 40% di possesso corrisponde un’impressionante serie di voci a 0 (.). Tra Conte e Motta ci sono ora sedici punti, un’enormità, se si pensa che Allegri ne aveva lasciati 18 a favore dellaalla fine dell’ultimo torneo: altra storia, altri protagonisti, altra narrazione.