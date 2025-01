Pronosticipremium.com - Udinese-Roma, formazioni ufficiali: sorprese Baldanzi e Rensch, Soulé e Hummels in panchina

Leggi su Pronosticipremium.com

Tutto pronto al Bluenergy Stadium per il calcio d’inizio di, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. I giallorossi vanno a caccia del sesto risultato utile consecutivo in campionato per guadare con speranza alla seconda metà di stagione. La situazione in classifica, però, continua ad essere molto complicata: la squadra di Claudio Ranieri occupa la nona posizione in classifica con 27 punti, a dodici lunghezze di distanza dalla zona Champions League.Laarriva dalla sconfitta per 1-0 di giovedì sera in Europa League contro l’AZ, mentre lo scorso weekend in campionato ha ottenuto una convincente vittoria contro il Genoa. I giallorossi hanno mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane, ma oggi sono chiamati a reagire lontano dallo stadio Olimpico. L’, invece, occupa la posizione in classifica con 26 punti ed è reduce dalla sconfitta esterna per 4-1 contro il Como.