Liberoquotidiano.it - "Sul ca*** a tutti, scendi dal piedistallo", "Fai un bagno di umiltà": rissa tra Valerio Scanu e Donatella Rettore

Leggi su Liberoquotidiano.it

fa ancora parlare, e molto, di sè. Lui il protagonista più controverso di Ora o mai più, lo show in prima serata su Rai 1 condotto da Marco Liorni. Affiancato da Rita Pavone nel ruolo di coach, l'ex concorrente di Amici è spesso al centro di accesi confronti, soprattutto con. Il copione si è ripetuto anche durante la puntata di sabato 25 gennaio: i battibecchi sono stati accesissimi. La serata è iniziata con una clip che ha anticipato l'esibizione diinsieme a Rita Pavone sulle note di Come te non c'è nessuno. Nel video, il cantante ha espresso il suo disappunto: "Mi sembra di essere attaccato sotto tanti punti di vista, anche per cose che non riguardano la musica". Il riferimento era agli screzi della settimana precedente, quandolo aveva criticato per alcune imprecisioni vocali, accusandolo di non essere stato intonato.